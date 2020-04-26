«Коронавирусный» бунт в черновицком СИЗО: Денисова рассказала подробности (фото)

Происшествия

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова взяла под личный контроль дело о бунте заключенных в Черновицком СИЗО. Согласно информации омбудсмена в Facebook, 25 апреля в СИЗО побывал ее региональный представитель в Черновицкой области Леонид Мельников.

«Во время визита региональный представитель Уполномоченного пообщался с заключенными и персоналом учреждения, ознакомился со служебной и медицинской документацией, в том числе относительно применения к заключенным физической силы и специальных средств, а также оказания медицинской помощи… Ситуация в Черновицком СИЗО находится на моем личном контроле», — написала Денисова.

Согласно полученным им данным, около 23:00 24 апреля заключенные начали «выражать массовое недовольство» принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с коронавирусом, выражая при этом возмущение, призывы к неповиновению и наконец начали барикадироваться.

В связи с этим, в 6:00 25 апреля руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. Во время смены дежурства заключенные из 3-х камер оказывали персоналу препятствие и сопротивление во время входа в помещения для проведения проверки.

К семи заключенным была применена физическая сила, а одного из них заковали в наручники. В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья.

Порезы на предплечье

У одного из заключенных началось венозное кровотечение, его пришлось вывезти на «скорой» за пределы СИЗО.

В настоящее время инфицированный COVID-19 мужчина находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением/заболеванием на коронавирус. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Напомним, ранее во время бунта в иркутской колонии России вены вскрыли 18 заключенных, протестуя против избиения сотрудником осужденного.

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