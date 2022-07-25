Розкрили багато явних та таємних агентів ФСБ: головний розслідувач Bellingcat розповів деталі супероперації українських спецслужб

Українська розвідка провела операцію, запропонувавши російським пілотам перегнати на підконтрольні території літаки за винагороду. Останнє, до речі, передбачає закон, ухвалений Верховною Радою — за бойовий винищувач чи штурмовик винагорода становить мільйон доларів.

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів про деякі її деталі та пообіцяв, що цій спецоперації буде присвячено документальний фільм.

За його словами, група українських оперативників звернулася з відповідною пропозицією до російських льотчиків: «Переговори» між українськими вербувальниками та льотчиками, які ми зняли, розпочалися, як і очікувалося, але їхній тон швидко змінився. Передбачається, що льотчики говорили не від свого імені, а за вказівкою із ФСБ".

Деякі російські льотчики як підтвердження серйозності своїх намірів навіть надсилали відео, зняті всередині літаків. Кадри були, як стверджує Грозєв, досить докладними та інформативними.

Зрозумівши, що ведеться подвійна гра, українці почали надавати «льотчикам» фейкові карти дислокацій своїх ППО, а також дезінформацію про оперативні злітно-посадкові смуги. А «пілоти» їм — теж фальшиві карти заходу на посадку та зниження.

«Ми продовжували знімати. У цей момент мені стало ясно, що початкова операція із заманювання закінчилася і перетворилася на подвійну „оперативну гру“, в якій обидві сторони намагалися витягти максимум інформації уіншої, при цьому згодовуючи їм максимум дезінформації. Ще одна підказка з'явилася, коли один із пілотів несподівано звернувся до українців за порадою щодо виведення другого пілота з ладу за допомогою заспокійливого», — пише Грозєв.



Коли росіянам робили пропозицію, то говорили й про те, щоб надати притулок їхнім сім'ям. Так один із них захотів вивезти за кордон не дружину, а коханку, яка виявилася співробітницею ФСБ. При цьому пілот практично нічого не знав про свою нібито «кохану».

Якоїсь миті українські розвідники переконали ФСБ відправити дружину одного з пілотів до Мінська, очікуючи на обіцяну «зустріч» з кураторами. На них росіяни даремно чекали чотири дні.

«Ця химерна гра із взаємним обманом добігла кінця, коли у ФСБ зрозуміли, що ніхто не з'явиться на жодну із запропонованих зустрічей (ФСБ прагнула ідентифікувати українських агентів), розуміючи, що їх спалили. І українці зрозуміли, що справжнього пілота вони, швидше за все, не отримають» , — зазначив Грозєв і додав, що українські розвідники отримали багато корисної інформації. У тому числі й прихованих та явних співробітників російських спецслужб.

До речі, про цю операцію, під час якої ФСБ «вдалося запобігти викраденню літаків та вбивству льотчиків» писали і росЗМІ. Щоправда, із зручними для росіян акцентами.

І, до речі, відео з літаків «замилювали», стверджуючи, що це була «контрольована гра».

До речі, наприкінці березня цього року українським розвідникам здався російський танкіст. Він пригнав справний танк і здався після того, як інші члени його екіпажу втекли.

Фото з Вікіпедії

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