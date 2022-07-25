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Політика

У Зеленського назвали причину звільнення Демченка

17:50 25 липня 2022
Демченко

Першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка звільнили через поганий стан його здоров'я. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає «Інтерфакс-Україна».

У коментарі агентству Нікіфоров сказав, що «на жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням».

«Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні звинувачення тут недоречні», — додав прессекретар Зеленського.

Демченко втратив одразу дві посади. Він також очолював Комітет з розвідки при президенті України.

На цій посаді Демченка замінить начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише LIGA.net, посилаючись на джерела в Офісі президента та спецслужбах.

Комітет з розвідки — допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо здійснення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України.

Кирило Буданов у серпні 2020 року очолив розвідку Міноборони. Нагадаємо, Буданов вважає, що перелом у війні з росією настане до середини серпня, а війна завершиться до кінця року.

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