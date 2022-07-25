Зеленський звільнив «неоднозначного» першого заступника секретаря РНБО Демченка

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.



Про це йдеться в указі президента.

Демченко — досвідчений дипломат. За часів Януковича він був заступником міністра закордонних справ. Його називають одним з авторів Харківських угод, які передбачали продовження перебування російського флоту в Криму до 2042 року. Він був відповідальним за взаємини з росією одразу після підписання цих угод. Свого часу він не потрапив під люстрацію.



За часів президента Порошенка Демченко був його радником та працював над текстом Мінських угод. Демченко також був радником президента Зеленського. Він також займався «мінським процесом» та звільненням заручників, які утримуються росією.



Деякі журналісти називали Демченка серед причетних до «зливу» операції з «вагнерівцями», писали й говорили про його зв'язки з росією.

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