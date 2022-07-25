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У ПФУ розповіли, без яких відомостей не нарахують пенсію держслужбовцю

18:08 25 липня 2022
Документи

В Реєстрі застрахованих осіб обов'язково має міститися інформація про складання присяги, присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця, аби йому нарахували відповідні пенсійні виплати.

Як повідомляють в Пенсійному фонді України, внесення відомостей передбачає Закон «Про державну службу.

«У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб відомостей про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, складання присяги, їх може подати в електронній формі страхувальник або представник страхувальника, якому делеговані відповідні повноваження. В електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України створюється відповідний запис, на який обов’язково накладається цифровий підпис. На вимогу державного службовця запис про складення присяги, присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця робиться у трудовій книжці», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивний матеріал «Про колаборантів на держслужбі, зарплати чиновників під час війни та подолання дефіциту пального — міністр КМУ Олег Немчінов» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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