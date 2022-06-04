Про колаборантів на держслужбі, зарплати чиновників під час війни та подолання дефіциту пального — міністр КМУ Олег Немчінов

Війна змусила змінити життя фактично всіх українців: одні виїхали за кордон, щоб перебути важкі часи, інші пішли на фронт захищати країну. Є й такі, хто, ледве побачивши на порозі свого міста чи села окупантів, одразу ж погодилися з ними співпрацювати . Проте, попри все державна система повинна працювати. Адже саме від чиновників залежить не лише стабільна робота держорганів, а й, зокрема, чи будуть українці отримувати соціальні виплати, пенсії тощо. Про колаборантів серед державних службовців, нестачу кадрів, та як змінились зарплати чиновників за час війни, «ФАКТИ» поговорили з міністром Кабінету Міністрів України Олегом Немчіновим.

«До недавнього часу державна служба не відчувала браку кадрів»

— Олеже Миколайовичу, одразу хочу спитати про колаборантів. На жаль, серед держслужбовців вони теж є. Скільком висунуто підозр у державній зраді та яке покарання на них очікує?

— Стосовно зрадників та колаборантів, то це сфера роботи правоохоронних органів, зокрема, Служби безпеки України. Робота у цьому напрямку йде системна та цілодобова. Наразі ми не можемо озвучувати найбільш резонансні випадки, але де є дозвіл слідчих (як цього вимагає чинний Кримінально-процесуальний кодекс України — СБУ регулярно звітує про це на своїх ресурсах). Потрібно розуміти, що це дуже чутлива тема, тому, аби не зірвати спецоперації наших правоохоронців, інформація подається вельми дозовано. Це робиться з міркувань безпеки та для ефективності: щоби вберегти у секреті методи викриття зрадників та колаборантів. Так, з часу набрання чинності Закону України «Про колаборантів» СБ України виявлено понад 5 тис. осіб, що підпадають під вказану категорію (згідно з даними бази даних «Колаборант»), частину з яких уже затримано.

— Поговорім трохи про кадри. Багато хто вимушений був виїхати з України та наразі не повернувся. Тож чи не відчуває державна служба нестачі працівників?

— До недавнього часу державна служба не відчувала браку кадрів, адже з приходом війни багато питань були поставлені на паузу, а всі наявні ресурси спрямовані на виконання оперативних завдань.

Водночас сьогодні триває робота з формування плану відновлення України, реалізація якого потребуватиме активної участі великої кількості державних службовців, тому зміцнення державної служби є вкрай важливим.

— Скільки людей звільнилось за час війни?

— Згідно з інформацією, зібраною Національним агентством України з питань державної служби (https://bit.ly/3LOuoZb) фактична кількість працюючих державних службовців в Україні становить 168 176 осіб. З урахуванням осіб, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною та мобілізованих державних службовців, кількість тих, хто звільнився з державної служби, становить 5971 особа. Переважна більшість цих людей звільнилися із початком війни (дані наведені станом на 1 травня 2022 року).

— Донедавна, щоб працевлаштуватись на державну службу, потрібно було витратити чимало часу: людина мала проходити тривалий і непростий конкурсний відбір. Зараз процедура спрощена і конкурси на посади не проходять. Чи планується їх відновлення?

- 20 травня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану». Ним внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.

Механізм передбачає призначення на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування без конкурсного відбору. Людина, яка бажає вступити, наприклад, на державну службу, має подати заяву, заповнену особову картку встановленого зразка та документи, що підтверджують громадянство України, здобуття освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Важливо зауважити, що після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби та органів місцевого самоврядування, на які особи призначені відповідно до закону «Про правовий режим воєнного стану», оголошується конкурс. Граничний строк перебування людини на такій посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

«Ми прийдемо до оптимізації як центральних органів виконавчої влади, так і процесів прийняття рішень і їх реалізації»

— Війна корегує все, зокрема й зарплати. Багато знайомих розповідають, що з початком війни роботодавці суттєво зменшили виплати, щоб лише зберегти бізнес та людей. Як за час війни змінились зарплати державних службовців?

— З приходом війни були переглянуті видатки державного бюджету і максимально зменшені витрати на утримання державних органів, зокрема й на оплату праці державним службовцям. У зв’язку з цим частину працівників довелося відправити в простій і виплачувати їм гарантований законодавством мінімум, а частина стала отримувати менше внаслідок скорочення розмірів стимулюючих виплат. Водночас розміри посадових окладів державних службовців залишилися незмінними.

— Чи є обмеження щодо верхньої межі зарплати?

— Схема окладів врегульована, проте верхньої межі для стимулюючих виплат немає. Надбавки можуть встановлюватись у межах фонду оплати праці.

— За даними ООН приблизно 6,5 млн українців з початку війни залишили Україну. Зрозуміло, що серед них були й ваші колеги — державні службовці. Тож, яких спеціалістів потребуєте сьогодні?

- Перш за все треба зазначити, що пандемія підготувала нас до роботи онлайн. Звичайно, це дало поштовх. По-друге, ми побачили, що є безліч функцій, які можна замінити достатньо безболісно. Зокрема функціональні обов'язки багатьох людей перекласти на інших, а той взагалі скасувати навантаження. Я переконаний, що ми прийдемо до оптимізації як центральних органів виконавчої влади, так і процесів прийняття рішень і їх реалізації.

— Чимало ваших колег долучились до захисту держави в лавах ЗСУ, тероборони тощо. Чи є дані, скільки чиновників наразі обороняє країну на фронті?

— 3144 державних службовців проходять службу в лавах ЗСУ. Серед них і жінки. Їх кількість становить 418. З початку повномасштабного вторгнення російської федерації загинули 39 державних службовців, 56 — отримали поранення, 141 особа вважається зниклою безвісти. Це дані станом на 1 травня 2022 року.

— Пане Олеже, не можу не спитати про ситуацію з пальним. Держава «відпустила» ціни на цю групу товарів, аби насити ринок, проте дефіцит все ж спостерігається.

- Звичайно, нам би дуже хотілось, щоби пального було вдосталь, а його вартість не зростала. Проте в Україні триває війна з росією, яка знищила нафтопереробні заводи, нафтові бази, низку автозаправочних станцій. Як наслідок, ми маємо тимчасові труднощі з пальним. Зараз дуже багато трейдерів працюють «з коліс».

Також було скасовано акциз на пальне та знижено ПДВ для цього виду продукцію з 20% до 7%. Тобто урядом було зроблено низку заходів для насичення ринку пальним. І це при тому, що переважну більшість пального ми отримували через порти, які нині заблоковано. Таким чином ми змушені були повністю переорієнтувати логістичні ланцюжки на залізничний та автомобільний транспорт.

Дуже добре співпрацювали з європейськими партнерами, зокрема з республікою Польща, яка взагалі зі своїх резервів виділила нам частину пального. США постачають нам дизпаливо, чого раніше не було. Робота триває 24 на 7. Її наслідки скоро відчуємо.

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