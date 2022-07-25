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Події

«Навіть не можна назвати звірством»: вантажівка окупантів розчавила легковик у Запорізькій області — троє людей загинули

18:25 25 липня 2022
КАМАЗ

В понеділок, 25 липня, на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину з трьома людьми.

«Двоє дорослих та дитина загинули на місці… Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь застануть пекло при житті від наших військових», — повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, що на початку вторгнення на Чернігівщині росіяни «заради жарту» розстріляли з танка будинок, в якому знаходилася сім'я з п'яти осіб — вижили дві дівчини 14 та 18 років.

А в Запорізькій області рашисти переїхали танком «Таврію», якою місцеві жителі намагалися виїхати на безпечну територію — тоді загинули двоє чоловіків та хлопчик.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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