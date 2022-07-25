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Україна

Переговорника Абрамовича внесли до бази «Миротворця» за «участь у спецопераціях кремля»

18:27 25 липня 2022
Абрамович

Російського мільярдера Романа Абрамовича, якого вважають близьким до президента володимира путіна, внесли у базу «Миротворець».

«Понад 10 років структури металургійної та гірничодобувної компанії „Євраз“, що належить олігарху Роману Абрамовичу, співпрацювали з Росгвардією та підприємствами, які є постачальниками армії, а також виробляють танки та вибухові речовини», — йдеться у повідомленні на сайті.

На сайті нагадали, що у березні 2022 року Великобританія запровадила санкції проти Абрамовича. До списку санкцій потрапила і компанія бізнесмена «Євраз».

Британська влада вважає, що компанія могла бути залучена до надання послуг, які сприяли дестабілізації України.
Абрамович також перебуває під санкціями з боку Канади, Австралії та Швейцарії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Роман Абрамович був присутній на протокольних заходах, пов'язаних з врегулюванням воєнного конфлікту між росією та Україною. На початкових етапах повномасштабної війни він займався організацією переговорів між двома країнами.

Після того, як відкрилися звірства росіян під Києвом, переговори зайшли у глухий кут. Абрамович нібито зустрічався з членами української переговорної групи та обговорив можливі шляхи поновлення переговорів.

Тоді в інтерв'ю українським журналістам президент Зеленський сказав, що українські інтереси не співпадають з інтересами російського бізнесмена. Але українські переговорники сподіваються скористатися його допомогою у дипломатичному врегулюванні.

Нещодавно Абрамовича було помічено у Стамбулі під час підписання договору про експорт українського зерна. Про те, в якому статусі мільярдер брав участь у дипломатичній процедурі, поки що невідомо.

Як відомо, у Стамбулі підписали тристоронню угоду щодо розблокування відвантаження зерна з українських портів. Україна та росія окремо підписали дзеркальний документ з Туреччиною та ООН.

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