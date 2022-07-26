ЗСУ відбили атаки ворога на Краматорському та Бахмутському напрямах, і, на думку аналітиків, планово відступили на Донбасі (карта)

Розпочалася вже 153-я доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські захисники героїчними зусиллями відбивають атаки ворога на Краматорському і Бахмутському напрямках, а той активніше залучає тактичну авіацію, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, на Краматорському напрямку авіаудару було завдано біля Спірного та Серебрянки, а ствольна та реактивна артилерія ворога працювала поблизу Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Однак нашим воїнам вдалося відбити штурм ворожих військ в районах Спірного та Національного природного парку «Святі Гори».

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Авіаційні удари були зафіксовані біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС. Значними втратами для ворога обернулися щтурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я, але підрозділи противника перейшли до плану «Б», і намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

У той же час, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) окупантам, ймовірно, вдалося просунутися на південь від Бахмута — в районі Новолуганського, зокрема після спроб взяти Вуглегірську ТЕС.

При цьому в ISW зазначають, що це могло статися внаслідок контрольованого відведення українських військ. Під прямим штурмом рф Новолуганське вже два місяці. Також аналітики зазначили, що захоплення Новолуганського створює переваги скоріше для оборони Україною позицій, вирівнюючи лінію фронту. Кульмінація наступу на Донбас очікується до захоплення великого міста — чи то Бахмута, чи то Слов'янська, вважають експерти.

Також наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із українськими воїнами.

«Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!», — традиційно закликають у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні там констатували, що російське командування на окремих напрямках боїв в Україні кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння.

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