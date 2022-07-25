Вдарять по мостам через Дніпро: експерт попередив про реальну загрозу для України

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що у відповідь на удари ЗСУ по інфраструктурних об'єктах на тимчасово окупованих територіях росіяни можуть бити ракетами по мостах через Дніпро.

Таку думку експерт висловив у коментарі «ТСН». У зв'язку з цим слід негайно вирішувати питання з ППО.

«У ситуації, коли німецькі IRIS-T SLM знову затримуються, треба отримувати NASAMS і якомога більше. Зараз це було б ідеально. Вони мобільні, дуже компактні, їх можна розміщувати, наприклад, у районах, де знаходяться інфраструктурні об'єкти. Мостів через Дніпро, які виконують важливі функції, насправді не так багато, і одеські порти зараз будуть під особливою увагою, там теж потрібно розміщувати посилену ППО, розширювати, тому що росія має кілька тисяч ракет (старих, нових — не важливо), і вони ними можуть завдавати ударів», — вважає Михайло Самусь.

Прогнозуючи наступні кроки росії, експерт висловив припущення, що путін наполягатиме на тимчасовому перемир'ї на півдні, особливо з урахуванням ситуації, що склалася у рашистів біля Херсона. Таку паузу росіяни можуть аргументувати необхідністю вивезення українського зерна.

«Насправді я думав, що росія про це скаже, як тільки ООН і Туреччина почали говорити про такі домовленості. Тому що для них у цьому велике значення. Вони там перебувають у дуже складній ситуації. Але до останніх ударів HIMARS, гадаю, російські генерали запевняли путіна, що нічого там страшного немає, що у них все під контролем, просто поки битва за Донбас, вони не можуть сконцентрувати сили на півдні суто фізично, а як тільки закінчать окупацію Донбасу, перекинуть війська і знову підуть на Одесу. Наразі російські генерали мають вже повідомляти, що у них критична ситуація, вони можуть опинитися у котлі і потрібно щось робити», — додав експерт.

Раніше військовий експерт Петро Черник заявляв, що росіяни намагаються берегти високоточні ракети, зокрема, «Кинджали», для того, щоб завдавати ударів по «центрам ухвалення рішень» в Україні.

Нагадаємо, що наступного дня після підписання документів про вивезення української агропродукції морем росіяни вдарили ракетами по порту в Одесі.

Ілюстративне фото із соцмереж

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