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Україна

Російські офіцери мстять своїм підлеглим за «саботаж», кидаючи їх у бій без підтримки бронетехніки, — Генштаб

18:56 25 липня 2022
Російський солдат

На Краматорському напрямку, де ворог спробував просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, ЗСУ дали жорстку відсіч росіянам та змусили їх відійти.

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України та додали, що на цьому напрямку окупанти продовжували обстрілювати із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Біля Григорівки і Серебрянки ворог задіяв авіацію.

На Харківському напрямку в результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка — Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове — Покровське та Володимирівка — Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

«Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог завдав ударів по низці областей України, зокрема по Харківщині. Під обстріл потрапив Чугуєв, де окупанти поцілили в Будинок культури, у підвалі якого переховувалися люди.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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