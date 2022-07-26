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Україна

Гроші перерахують ЗСУ: в Ірпені під Києвом активно збирають «російськомовну макулатуру»

14:30 26 липня 2022
книги

Українці активно допомагають армії. Гроші на безпілотники, тепловізори, спорядження збирають не лише волонтери.

Так, в Ірпені під Києвом жителі зібрали 1100 кілограмів російськомовної та радянської літератури у рамках акції зі здачі макулатури для збору коштів на підтримку ЗСУ.

За твори Чехова, Пушкіна, Лермонтова, Чаадаєва та інших авторів вдалося отримати 5500 гривень, повідомили в Ірпінській міськраді.

Таку кількість видань городяни зібрали лише за тиждень. Книги мовою держави-агресорки віддадуть на переробку.

Раніше «ФАКТИ» писали про 10-річну киянку, чемпіонку світу з шашок серед дівчаток до 10 років, яка грала у шашки з усіма охочими, щоб зібрати гроші на допомогу ЗСУ.

Відомо також про патріотичний вчинок похилої подружньої пари з Вінницької області — люди віддали половину пенсії на українську армію.

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