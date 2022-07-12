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Суспільство та люди

«Просто грала у шашки»: десятирічна киянка зібрала 21 тисячу грн для ЗСУ

17:27 12 липня 2022
Валерія та Сергій Притула

Чемпіонка світу з шашок серед дівчаток до 10 років, киянка Валерія Єжова вразила українців своїм вчинком — вона влаштувала публічні ігри з усіма бажаючими, аби зібрати гроші на допомогу ЗСУ. У підсумку дівчинка передала 21 тисячу гривень до Благодійного фонду Сергія Притули, який оголосив збір коштів на купівлю трьох бойових безпілотників.

Як повідомляє Суспільне, Лера грала з усіма охочими на вулиці за однієї умови: якщо людина програвала — платила за гру. Гравець міг пожертвувати будь-яку суму, хоча б одну гривню. Якщо ж він зміг перемогти чи зіграти внічию, то мав право зіграти ще одну партію безплатно. Проте у результаті програли всі, хто грав з Валерією.

«Такі умови залучили багато охочих. Приблизно за годину Лера зіграла 25−30 партій та всі виграла! Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років вісьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори», — розповів віцепрезидент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко.

Засновник благодійного фонду, журналіст Сергій Притула прокоментував ініціативу маленької благодійниці так: «+21000 грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!».

Його реакцію на вчинок доньки зафільмувала мама Лери.

Нагадаємо, раніше Притула зізнався, що у дитячий садок в Шевченківському районі, куди влучила одна з російських ракет наприкінці червня, ходила його дочка.

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