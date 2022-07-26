путінська війна проти людей та зерна: під Дніпром комбайнер підірвався на протитранспортній російській міні

На Дніпропетровщині під час збирання врожаю пшениці підірвався комбайн. На щастя, комбайнер не постраждав. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.



НП сталася у Зеленодольській громаді. Сільгоспмашина підірвалася на ворожій протитранспортній міні.



Минулого тижня комбайнери підірвалися на протитанковій міні у Запорізькій області. Через вибух постраждали двоє чоловіків.

Днями на Харківщині на невідомому предметі підірвався трактор. Тракторист загинув на місті.

Перед цим на ворожій російській міні підірвався 53-річний працівник агрофірми Київської області. Чоловіку вдалося вижити.

Фото соцмережі

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