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Події

путінська війна проти людей та зерна: під Дніпром комбайнер підірвався на протитранспортній російській міні

16:37 26 липня 2022
комбайн

На Дніпропетровщині під час збирання врожаю пшениці підірвався комбайн. На щастя, комбайнер не постраждав. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

НП сталася у Зеленодольській громаді. Сільгоспмашина підірвалася на ворожій протитранспортній міні.

Минулого тижня комбайнери підірвалися на протитанковій міні у Запорізькій області. Через вибух постраждали двоє чоловіків.

Днями на Харківщині на невідомому предметі підірвався трактор. Тракторист загинув на місті.

Перед цим на ворожій російській міні підірвався 53-річний працівник агрофірми Київської області. Чоловіку вдалося вижити.

Фото соцмережі

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