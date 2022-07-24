Тракторист загинув на місці: на околиці Харкова на невідомому предметі вибухнув трактор (фото)

У полі на околиці Харкова, який майже щодня страждає від ракетних і артилерійських ударів ворога, на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, а його 40-річний кермувальник загинув.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, працівники якого працювали на місці події, транспортний засіб загорівся і спричинив пожежу на площі 20 кв.м.

У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області звернулися до аграріїв, закликавши їх до обережності, адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок навіть вільної від ворога частини регіону через проведення активних бойових дій залишаються не обстеженими.

Нагадаємо, напередодні на ворожій російській міні підірвався також 53-річний працівник агрофірми на Київщині. Щоправда, йому пощастило вижити.

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