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Україна

«Піджарили» російських окупантів: у Харківській області знищено склад боєприпасів ворога з особовим складом (вражаюче відео)

17:20 26 липня 2022
вибух

Українські військові продовжують знищувати російські військові склади. Про ефектну операцію на Харківському напрямку, де ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів, повідомили у Стратегічному командуванні ЗСУ.


 

"На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК та особовий склад. Інформація поступово оновлюватиметься. Поки що чудове відео детонації", - прокоментували у командуванні.

Відео зачаровує своєю ефектністю – воно ніби було знято для багатомільйонного голлівудського блокбастера.

Також у командуванні поділилися ще двома "свіжими" відео з фронту.

На одному з них 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського "навалює" по російських позиціях на Херсонському напрямку.

 

А на іншому інженери 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ показують, що таке міць, хоробрість та професіоналізм українських воїнів, які вони виявляють на війні щодня.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 170 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 39 870 своїх військових.

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