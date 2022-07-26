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Україна

Вогняна ніч у Донецьку: ЗСУ «майже підтвердили» удар по нафтобазі на окупованій ворогом території

12:34 26 липня 2022
пожежа

ЗСУ завдали чергового удару по військових складах російських загарбників. Минулої ночі в окупованому Донецьку вночі горіла нафтобаза з пальним для танків та іншої техніки рашистів.

Про це повідомила путінська агенція ТАРС, а відео розмістили місцеві Telegram-канали.

Стверджувалося, що нафтобаза в Будьонівському районі спалахнула після удару ЗСУ.

«Вогонь від пожежі видно у кількох районах Донецька, а полум'я б'є на пару десятків метрів у вишину. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами», — йшлося у повідомленні.

Згодом інформація з'явилася і в українських Telegram-каналах. Так, у «Страткомі ЗСУ» заявили, що «підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий „яскравий“ результат».



Що саме горить, у «Страткомі» не вказали, зазначивши з іронією, що горіли «селітра та гуманітарка», і що вони горіли так яскраво, а «подушки та матраци» вибухали так довго і голосно, що чуло й бачило чи не все місто".

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 170 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росії втратила 39 870 своїх військових.

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