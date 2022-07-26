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Завтра буде «ювілей»? путін втратив з початку вторгнення 39 870 своїх головорізів-вбивць

10:36 26 липня 2022
Завтра буде «ювілей»? путін втратив з початку вторгнення 39 870 своїх головорізів-вбивць

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 170 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росії втратила 39 870 своїх військових, яких їхні командири часом навмисно кидають у бій без прикриття.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Крім мертвих убивць путіністи втратили ще й велику кількість техніки.

Зокрема:

  • танків — 1737 (+7 за добу);
  • бойових броньованих машин — 3959 (+9);
  • артилерійських систем — 880 (+4);
  • РСЗВ — 258 (+1);
  • засоби ППО — 117 (+1);
  • вертольотів — 189 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 722 (+3);
  • крилатих ракет — 174 (+4);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2835 (+3);
  • спеціальної техніки — 75 (+2).

Звісно, знищена техніка — це цифри, що вражають, але українці більше звернули увагу на кількість ліквідованих окупантів, припускаючи, що завтра втрати ворога перевищать 40 тисяч.

Звичайно, радіти людським втратам — не найкраще заняття, але якщо це втрати ворога, який несе смерть і руйнування на твою землю — саме що не є благостне і корисне. Адже ще наші пращури любили говорити про те, що якщо хтось із мечем до нас прийде, то поїде додому в чорному пакеті. І, схоже, їхнє спостереження відповідає дійсності — сиділи б удома, були б живі.

Нагадаємо, зараз наші захисники героїчними зусиллями відбивають атаки ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках, а той дедалі активніше залучає тактичну авіацію. При цьому аналітики вважають, що окупантам, ймовірно, вдалося просунутися на південь від Бахмута — в районі Новолуганського, зокрема, після спроб взяти Вуглегірську ТЕС.

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