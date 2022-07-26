Закінчення війни в Україні: що говорять про це Анжела Перл та інші астрологи

Відомий астролог та таролог Анжела Перл прогнозує, що у березні 2023 року можуть відбутися доленосні події, які поставлять вирішальну точку у війні в Україні. Ситуація, на її думку, може вирішитись капітуляцією росії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю УНІАН .

«Ми переможемо. Астрологія свідчить, що Україна здобуде перемогу. І я думаю, зараз уже немає у цьому сумнівів», — сказала Анжела.

Вона розповіла, що родом із України, з Миколаївської області. І вже 20 років мешкає в Австралії. Сестра Анжели була у Києві 24 лютого, а зараз у Одесі. А мама мешкає на Миколаївщині.

«Вигнатимуть ворога з території України в червні. Або вороги почнуть зупинятися. Так, будуть втрати, буде складно. Будуть серйозні бої. Але ворога виганятимуть», — сказала астролог.

Ще один складний період — під Новий рік. Але на більшу частину України почнуть повертатися люди у серпні та вересні.

Підписання будь-яких документів можливе. Але їх важко назвати мирними угодами. Вони будуть схожі на капітуляцію. Зірки пророкують це у березні.

«Боюсь, що це тільки початок. Третя світова війна може бути дуже затяжною, — зауважила Анжела Перл. — Можлива у всіх точках земної кулі».

Приблизно такі самі дати називає і астролог Олексій Кириченко. Закінчення бойових дій, на його думку, може статися у березні 2023 року. Ще рік знадобиться, щоби повністю встановився мир. Остаточно він настане навесні 2024-го, тоді ж можливий вступ України до ЄС, стверджує Кириченко.

У свою чергу Наталія Власенко вважає, що всі вирішальні події відбудуться у серпні 2022 року. Проте мирні міста все ще страждатимуть від обстрілів з боку окупантів.

«Що під ударом? Мирне населення, пологові будинки, ресторани та готелі, сфера освіти, сфера харчування (продовольства), сфери життєзабезпечення людей, сільське господарство, банки, а також військові об'єкти, тому міста, де є частини чи стратегічні об'єкти, можуть бути під ударом З середини місяця проблеми з водою або водними ресурсами, можуть бути якісь хвороби, спалахи. Багато надходжень в Україну йде. Проте з кінця серпня по вересень можуть бути проблеми з ресурсами, фінансами. Полегшає до кінця місяця, про нас знову заговорять активно у позитивному ключі. Але багато що подорожчає, робіть запаси. Серпень місяць переломний у ході війни! Ми побачимо стратегічні ходи, важливі для нас», — коментує астролог.

Водночас Ольга Медвецька попереджає, що в період із 25 по 31 липня відбудеться з'єднання Марса з Ураном. Ці дві планети можуть принести несподівані воєнні повороти. Які саме — Ольга не уточнює, проте каже, що ці часові рамки будуть не дуже сприятливими для переговорів, а попередні домовленості можуть зірватися.

«Домовленості можуть йти зі складнощами, зриватися, а також можливі складнощі з пересуванням та транспортними засобами. Це може вплинути і на постачання зброї Україні не на краще», — прогнозує астролог.

І, нарешті, переможниця «Битви екстрасенсів», таролог Яна Пасинкова розповіла, що Україна переможе і стане частиною нової світової спільноти.

Нагадаємо, астролог Світлана Буянова вважає, що Україна ще матиме нелегкі часи, і щоб прибрати негативний негатив, важливо винести урок з минулих подій.

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