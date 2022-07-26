Перед Терезами відкриються нові перспективи, а Скорпіони зможуть вирішити складні питання: гороскоп на 26 липня від Анжели Перл
Відомий австралійський астролог Анжела Перл, яка народилася в Україні, вважає, що день 26 липня 2022 року може розпочатися для представників деяких знаків зодіаку не найсприятливішим чином.
Але якщо вони впораються з емоціями і візьмуть себе в руки, то надвечір більшість людей отримають дуже оптимістичний результат, пише інформаційний ресурс.
Овен (21 березня — 19 квітня)
Великих надій на цей день покладати не варто. За що б не взялися Овни, навряд чи в них сьогодні щось вийде. Зустрічі ділового характеру, на жаль, теж вдалими не назвеш. Мало того, ще й критика на адресу Овнів дуже часто звучатиме протягом дня. А спокуса порушити свої плани буде особливо високою.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Вже вранці Тельцов почне засмучувати вплив позитивних тенденцій. Справи не підуть із самого ранку. Це неабияк зіпсує настрій і не завжди дозволить зосередитися на важливих завданнях. Як наслідок — ймовірні помилки, причому їх буде не так мало. Однак, на щастя, вони виявляться дрібними і цілком вирішуваними.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Поки позитивні тенденції переважають, Близнюкам слід скористатися цим. Нескладні питання протягом дня вдасться легко і швидко вирішити. Але при цьому період не підходить для того, щоб розпочати якусь нову справу. Краще поки що просто відкласти це питання на більш вдалий період.
Рак (22 червня — 22 липня)
День, на жаль, виявиться не таким приємним. Успіху у справах Ракам не видно. А старі партнери можуть раптово про себе нагадати. Вони запропонують спільний проект, який варто уважніше розглянути, зважити всі за і проти. Цілком імовірно, що незабаром це буде додаткове джерело доходів, причому дуже відчутне.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Характер зіркових впливів у цей день дуже мінливий. Львів чекає на якусь не надто приємну подію, яка їх вразить. Завойовані позиції можуть бути втрачені та авторитет підірваний. Конкуренти не сплять і діють проти, постійно намагаються вставити палиці в колеса. Краще поки що відмовитися від планів і піти в тінь. Відмінним варіантом є невелика відпустка, яка дасть час подумати над усім та проаналізувати.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Самодисципліна в цей день може послужити добру службу і допомогти впоратися з багатьма проблемами. Вдасться виконати всі поточні завдання, навіть якщо вони не такі цікаві та дещо складні. А наприкінці дня взагалі випаде шанс добре відпочити і розслабитися. У цьому допоможе кохана людина.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Оскільки вплив позитивних тенденцій очікується високим, перед Терезами відкриються нові перспективи. Не важко вирішити будь-які професійні питання. Та й з будь-якою людиною без особливих зусиль вдасться порозумітися. Це дозволить знайти нових союзників, які допоможуть легко рухатися вперед до цілей.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Скорпіонам не складе особливих труднощів вирішити в цей день найскладніші завдання. Навіть не потрібно звертатися за допомогою. День підійде для самоосвіти, підвищення кваліфікації, навчання новому. А знання вже незабаром стануть у нагоді і добре послужать.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Стрільцям слід бути вдвічі обережнішими у цей день. Справа в тому, що заздрісники та недоброзичливці дещо активізувалися. Вони вже встигли побудувати підступні плани і готові напасти у будь-який час. Тож слід бути готовим захищатися. З колегами також можуть бути розбіжності.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Хоча день не назвеш багатообіцяючим, він загалом досить приємний. Союзники вчасно прийдуть на допомогу та допоможуть вирішити всі поточні завдання. А досягнення гідно оцінить начальство. З будь-яким завданням Козероги без особливих зусиль впораються цього дня.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Протягом дня відбудеться деяка подія, яка виявиться дуже приємною, яскравою і незабутньою. Водолії навіть спочатку трохи розгубляться, але потім вони зможуть взяти себе в руки і насолодитися приємним часом. Лідерські якості у цей день особливо гострі. І цим варто скористатися.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Якщо з самого ранку зосередитися на якійсь важливій справі, то не важко буде його завершити якнайкраще. Інтуїція зараз дуже підвищена, вона підказуватиме, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Рибам не варто звертати увагу на критиків. Вони можуть лише зіпсувати настрій.
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