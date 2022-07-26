Перед Терезами відкриються нові перспективи, а Скорпіони зможуть вирішити складні питання: гороскоп на 26 липня від Анжели Перл

Відомий австралійський астролог Анжела Перл, яка народилася в Україні, вважає, що день 26 липня 2022 року може розпочатися для представників деяких знаків зодіаку не найсприятливішим чином.

Але якщо вони впораються з емоціями і візьмуть себе в руки, то надвечір більшість людей отримають дуже оптимістичний результат, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Великих надій на цей день покладати не варто. За що б не взялися Овни, навряд чи в них сьогодні щось вийде. Зустрічі ділового характеру, на жаль, теж вдалими не назвеш. Мало того, ще й критика на адресу Овнів дуже часто звучатиме протягом дня. А спокуса порушити свої плани буде особливо високою.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Вже вранці Тельцов почне засмучувати вплив позитивних тенденцій. Справи не підуть із самого ранку. Це неабияк зіпсує настрій і не завжди дозволить зосередитися на важливих завданнях. Як наслідок — ймовірні помилки, причому їх буде не так мало. Однак, на щастя, вони виявляться дрібними і цілком вирішуваними.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Поки позитивні тенденції переважають, Близнюкам слід скористатися цим. Нескладні питання протягом дня вдасться легко і швидко вирішити. Але при цьому період не підходить для того, щоб розпочати якусь нову справу. Краще поки що просто відкласти це питання на більш вдалий період.

Рак (22 червня — 22 липня)

День, на жаль, виявиться не таким приємним. Успіху у справах Ракам не видно. А старі партнери можуть раптово про себе нагадати. Вони запропонують спільний проект, який варто уважніше розглянути, зважити всі за і проти. Цілком імовірно, що незабаром це буде додаткове джерело доходів, причому дуже відчутне.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Характер зіркових впливів у цей день дуже мінливий. Львів чекає на якусь не надто приємну подію, яка їх вразить. Завойовані позиції можуть бути втрачені та авторитет підірваний. Конкуренти не сплять і діють проти, постійно намагаються вставити палиці в колеса. Краще поки що відмовитися від планів і піти в тінь. Відмінним варіантом є невелика відпустка, яка дасть час подумати над усім та проаналізувати.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Самодисципліна в цей день може послужити добру службу і допомогти впоратися з багатьма проблемами. Вдасться виконати всі поточні завдання, навіть якщо вони не такі цікаві та дещо складні. А наприкінці дня взагалі випаде шанс добре відпочити і розслабитися. У цьому допоможе кохана людина.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Оскільки вплив позитивних тенденцій очікується високим, перед Терезами відкриються нові перспективи. Не важко вирішити будь-які професійні питання. Та й з будь-якою людиною без особливих зусиль вдасться порозумітися. Це дозволить знайти нових союзників, які допоможуть легко рухатися вперед до цілей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам не складе особливих труднощів вирішити в цей день найскладніші завдання. Навіть не потрібно звертатися за допомогою. День підійде для самоосвіти, підвищення кваліфікації, навчання новому. А знання вже незабаром стануть у нагоді і добре послужать.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям слід бути вдвічі обережнішими у цей день. Справа в тому, що заздрісники та недоброзичливці дещо активізувалися. Вони вже встигли побудувати підступні плани і готові напасти у будь-який час. Тож слід бути готовим захищатися. З колегами також можуть бути розбіжності.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Хоча день не назвеш багатообіцяючим, він загалом досить приємний. Союзники вчасно прийдуть на допомогу та допоможуть вирішити всі поточні завдання. А досягнення гідно оцінить начальство. З будь-яким завданням Козероги без особливих зусиль впораються цього дня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Протягом дня відбудеться деяка подія, яка виявиться дуже приємною, яскравою і незабутньою. Водолії навіть спочатку трохи розгубляться, але потім вони зможуть взяти себе в руки і насолодитися приємним часом. Лідерські якості у цей день особливо гострі. І цим варто скористатися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Якщо з самого ранку зосередитися на якійсь важливій справі, то не важко буде його завершити якнайкраще. Інтуїція зараз дуже підвищена, вона підказуватиме, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Рибам не варто звертати увагу на критиків. Вони можуть лише зіпсувати настрій.

Нагадаємо, раніше астролог назвала час, коли можуть повторитися Буча, Ірпінь та Гостомель.

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter