Готували Харківські угоди: двох міністрів Януковича оголосили у розшук

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) оголосили у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича — юстиції Олександра Лавриновича та закордонних справ Костянтина Грищенка, яким було повідомлено про підозру у державній зраді за підготовку так званих «Харківських угод» з рф.

Також працівники ДБР планують звернутись до суду щодо обрання фігурантам справи запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою.

А оскільки, за оперативною інформацією, обидва нині перебувають за кордоном, планується також звернення до Інтерполу щодо їх затримання.

Угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України були підписані 21 квітня 2010 року, а їх ратифікація в українському парламенті відбулася з численними порушеннями регламенту. У 2021 році про підозру у цій справі вже було повідомлено президенту-втікачу Віктору Януковичу та екс-прем'єру Миколі Азарову, які також оголошені в розшук.

Відзначимо, що напередодні президент Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, який свого часу займався підготовкою «Харківських угод».

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