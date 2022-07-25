За «Харківські угоди» на користь росії: колишньому очільнику МЗС та міністру юстиції повідомили про підозру у державній зраді

В Україні двом колишнім членам уряду часів Януковича повідомили про підозру у держзраді у зв'язку з погодженням «Харківських угод», якими термін перебування Чорноморського флоту росії був продовжений з 2017 року до 2042 року в обмін на знижку на газ. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



«За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державної та економічної безпеки України, порушуючи Конституцію України, Закон „Про міжнародні договори України“, без фактичного розгляду проекту Угоди між Україною та російською федерацією щодо перебування Чорноморського флоту рф на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

У результаті таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено термін перебування Чорноморського флоту рф на території України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Харківські угоди» були підписані 21 квітня 2010 року президентами росії та України — медведєвим та Януковичем.



В Офісі прізвища міністрів не назвали, але очевидно, що це Костянтин Грищенко та Олександр Лавринович, які у 2010 році обіймали посади міністра закордонних справ та юстиції.

За оперативною інформацією, обидва колишні міністри перебувають за кордоном, тому підозри оголошено заочно.



Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, який свого часу займався підготовкою «Харківських угод».



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