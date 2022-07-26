Чиновники пропонують залишити українців без підвищення мінімальних зарплат: про що йдеться

В Україні пропонують мінімальну зарплату, до якої прив'язані соцвиплати та розмір деяких податків та внесків, не підвищувати у 2023 році.



Як відомо, у жовтні відбудеться останнє цього року підвищення «мінімалки». Її розмір зросте до 6700 гривень. Мінфін та роботодавці виступають за те, щоб розмір мінімальної зарплати 6700 грн залишився у 2023 році.



Про це йдеться у документі на сайті Федерації профспілок України.



Позиція Мінфіну спрямована на стримування соціальних витрат. Міністерство не бачить можливості підвищення мінімальної заробітної плати, що спричинить підвищення частини інших виплат. Тож у 2023 році «мінімалку» пропонується залишити у розмірі 6700 гривень.

Також запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання вимагатиме значних видатків з державного бюджету, зазначається у повідомленні.



Представники сторони роботодавців підтримали позицію Мінфіну.



Водночас за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023 року.

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