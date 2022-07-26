38.41 / 39.52 38.81 / 40.13
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Чиновники пропонують залишити українців без підвищення мінімальних зарплат: про що йдеться

17:05 26 липня 2022
гривні

В Україні пропонують мінімальну зарплату, до якої прив'язані соцвиплати та розмір деяких податків та внесків, не підвищувати у 2023 році.

Як відомо, у жовтні відбудеться останнє цього року підвищення «мінімалки». Її розмір зросте до 6700 гривень. Мінфін та роботодавці виступають за те, щоб розмір мінімальної зарплати 6700 грн залишився у 2023 році.

Про це йдеться у документі на сайті Федерації профспілок України.

Позиція Мінфіну спрямована на стримування соціальних витрат. Міністерство не бачить можливості підвищення мінімальної заробітної плати, що спричинить підвищення частини інших виплат. Тож у 2023 році «мінімалку» пропонується залишити у розмірі 6700 гривень.

Читайте також: Пенсії не платитимуть: у ПФУ розповіли, хто втратить право отримувати виплати під час війни

Також запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання вимагатиме значних видатків з державного бюджету, зазначається у повідомленні.

Представники сторони роботодавців підтримали позицію Мінфіну.

Водночас за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023 року.

Читайте також: Додали 3 тисячі гривень: названо групи пенсіонерів, чиї пенсії суттєво збільшилися у липні

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Парижі

Дженніфер Лопес на своє 53-річчя знялася у чому мати народила

Заманив колишню дружину в квартиру, і вимагав, щоб повісилася: у Києві чоловік намагався змусити екс-дружину вчинити самогубство.

Заманив колишню дружину в квартиру, і вимагав, щоб повісилася: у Києві чоловік намагався змусити екс-дружину вчинити самогубство

Натальний гороскоп

Перед Терезами відкриються нові перспективи, а Скорпіони зможуть вирішити складні питання: гороскоп на 26 липня від Анжели Перл

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту