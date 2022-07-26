Колишній тренер Усика назвав головну помилку українця перед реваншем із Джошуа

Колишній тренер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (19 перемог, 13 з них — нокаутом) Джеймс Алі Башир, який назвав причину розлучення з українським боксером, впевнений, що йому не варто набирати вагу перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа, запланованим на 20 серпня у Саудівській Аравії.

«Чи варто Олександру Усику набирати масу перед реваншем з Ентоні Джошуа? Я вважаю, що ні, — сказав фахівець в інтерв'ю YouTube-каналу Two Sides. — Мені б хотілося, щоб він залишався у своїй природній вазі. Йому варто підходити до боїв із вагою 98−99 кг (перед першим боєм із британцем Усік показав на зважуванні 100,4 кг. — Авт.). Не думаю, що набрана вага допоможе йому нокаутувати Джошуа. Йому треба рухатися, він сильний у цьому. І в цьому його перевага».

Олександр Усик та Ентоні Джошуа

Крім того, 70-річний американець дав свій прогноз на майбутній поєдинок українця та британця та розповів, чи вплине війна на готовність Олександра Усика.

«Я не думаю, що цей бій пройде 7 раундів, — зауважив 70-річний тренер. — У будь-якому разі хтось буде нокаутований. Я вважаю, що Усик готується до битви. Я не знаю, як це пройде всередині рингу, але він готується до битви. Заснована моя думка на його двох спаринг-партнерах — Мартіні Баколі та Олександрі Захожому. Гадаю, вони готують його до битви. Вони знають, що Джошуа дасть бій і готуються його зустріти.

Війна? Я продовжую говорити цим людям. Послухайте мене. Послухайте мене уважно. Це не вплине на Олександра Усика. Він не така людина. Коли він думає про завдання, він це зробить. Він не відволікатиметься. Він уже знає, що робитиме, як проводитиме бій. Він усе це знає. Він розуміє, що зараз триває війна, але він така людина, яка може відкласти це на задній план і виконати свою роботу".

Нагадаємо, що у першому бою олімпійських чемпіонів у вересні минулого року в Лондоні Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик зібрав у Лондоні великі гроші на допомогу українцям.

Фото Instagram

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