ЗСУ знову потужно вдарили по Антонівському мосту, рашисти відповіли новими обстрілами Харкова та Миколаєва (відео)

Вночі ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні — його окупанти використовують для перекидання військ.

«Сподіватимемося, що цього разу Антонівський міст не витримає міці ракетного удару HIMARS. Важливо те, що жодну з ракет не було перехоплено ППО орків, хоча міст охороняють всілякі системи — і Бук М3, і С-300, і С-400 « , — пише в соцмережах радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та ділиться відео, які публікують херсонські телеграм-канали.

Про те, які пошкодження отримає міст через Дніпро, наразі точно не відомо. Хтось стверджує, що обвалився один із прольотів мосту і що був чутний відповідний звук, інші – що пошкоджено полотно та дві опори, але шляхопровід стоїть.

Тим часом окупаційна "влада" Херсонщини стверджує, що Антонівський міст встояв. Колаборант Кирило Стремоусов у коментарі російській службі ВВС заявив, що міст був обстріляний, "але це не говорить про те, що ми маємо якимось чином когось там злякатися, кудись бігти".

За словами військового експерта Олега Жданова, знищення цього мосту є першочерговим завданням для подальшого звільнення правого берега Дніпра та Херсона. "Неможливість використовувати Антонівський міст сильно ускладнить логістику противнику, що не дозволить їм повною мірою поповнювати свої угруповання навколо Херсона. Якщо міст було знищено або виведено з ладу на тривалий термін, то слід очікувати вночі та найближчі дні відповідей, тобто ракетних ударів по цивільним об'єктам", - зазначив він.

Обстріли українських міст не змусили на себе довго чекати. Так, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що о 4:25 росіяни обстріляли Індустріальний район - було два прильоти С-300. Рятувальники розбирають завали. За попередньою інформацією, жертв немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав фото наслідків обстрілів рашистами Нікопольського та Криворізького районів.

А голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що вранці, 27 липня, близько 06:20 Миколаїв знову був обстріляний — за попередньою інформацією, були потрапляння до промислової зони та ремонтного підприємства. «Також пошкоджено будівлю та приватний транспорт. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється», — додав він.

Раніше військовий аналітик Том Купер наголошував на тому, що знищення Антонівського автомобільного мосту не гарантує швидку деокупацію Херсонської області. Експерт вважає, що ЗСУ мають знищувати залізничну дорогу на півдні та Антонівський залізничний міст, оскільки російські військові забезпечуються залізницею.

Фото з Вікіпедії

489

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter