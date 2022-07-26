Нехай Антонівський міст поки що стоїть: аналітик назвав важливіші для знищення цілі на Херсонщині

Знищення Антонівського автомобільного мосту, по якому днями ЗСУ завдали ударів системами залпового вогню, не гарантує швидку деокупацію Херсонської області. Міст не відіграє значної ролі у військовій логістиці кремля.



Таку думку висловив австрійський військовий аналітик Том Купер.



Експерт вважає, що ЗСУ мають знищувати залізничну дорогу на півдні та Антонівський залізничний міст, оскільки російські військові забезпечуються залізницею.



На його думку, російська військова логістика залежить від функціонування залізниці. Потяги можуть перевозити за добу до 5 тисяч тонн вантажу до різних прифронтових регіонів України. Водночас звичайні вантажівки не дають такої можливості.



«Безперечно, навіть швидкий погляд на будь-яку гарну карту України миттєво продемонструє: все, що зробили росіяни за останні три місяці, це просунулися від наявних залізничних вузлів уздовж доступних залізничних ліній», — пише Купер.



Експерт зазначає, що ліквідувати Антонівський залізничний міст буде дуже непросто через особливості конструкції.



«Зруйнувати такі консольні мости, як цей, надзвичайно важко. Так, навіть за допомогою „високоточкових“ боєприпасів, тому що вони мають тенденцію „пролітати крізь конструкцію“, не завдаючи їй жодної шкоди», — зазначає Купер.



На його думку, навіть знищення залізничних та автомобільних мостів не призведе до швидкого звільнення регіону — окупанти мають великі ресурси для того, щоб відновлювати за кілька днів ліквідовані мости, склади боєприпасів і штаби.



Водночас ресурси України обмежені. Так, зосередження ЗСУ на знищенні військових об'єктів рф дало час окупантам відновлення моста в Куп'янську, знищеного близько місяця тому. Саме через нього йде логістична дорога на Донбас.



Купер зазначає, що ЗСУ не вистачило HIMARS та далекобійних 155-мм гаубиць, щоб заважати росіянам відновлювати мости, і одночасно нищити всі мости в Херсонській області.



Нагадаємо, після удару ЗСУ по Антонівському автомобільному мосту, окупанти добу не могли перекидати по ньому важке озброєння та боєприпаси.



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