Прикриваючись воєнним станом, директора Карпатського національного природного парку намагаються призначити без проведення конкурсу. Призначення нового керівника може мати на меті відчуження заповідних територій під приватні потреби, повідомив політичний експерт Олексій Голобуцький.

Він нагадав, що Міндовкілля вже три роки не може провести конкурс на посаду директора КНПП. Комісія міністерства щоразу створювала штучні перепони для кандидатів, яких підтримує колектив парку: діючого директора Володимира Слободяна та його заступника Олександра Киселюка.

«На посаду директора Карпатського національного природного парку наполегливо просувають „свою“ людину, ігноруючи кандидатури багаторічних захисників парку. Відбувається це попри активні протести колективу КНПП та місцевих мешканців», — пояснив Голобуцький.

У період воєнного стану Міндовкілля може не проводити конкурс, а просто призначити директора, розповів блогер. Тепер поставити керувати парком планують людину, яку не допускали до конкурсів минулих років через невідповідність вимогам.

«За цей короткий період часу він не міг набратися досвіду для управління одним з головних парків країни. Просто за ним стоять сили, що дуже хочуть здихатися досвідчених та добросовісних керівників парку та отримати вільний доступ до ресурсів КНПП», — сказав Голобуцький.

За його словами, призначення нового директора в обхід конкурсу може лобіювати група «Приват» Ігоря Коломойського. Однією з цілей може бути відчуження близько 200 га заповідної території Карпатського парку під потреби «Буковеля», заявив Голобуцький.

«Перед керівниками Міндовкілля наразі постає питання: віддати Карпатський нацпарк „приватівським лісорубам“, поставивши унікальний природний парк перед загрозою знищення, чи залишити заповідні території фахівцям, які успішно захищали ці ліси багато років?» — резюмував експерт.

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