Українські біженці зможуть відновити доступ до своїх рахунків через сім-карту іноземного оператора

Українці, які рятувалися від війни за кордоном та під час переїзду втратили сім-карту, можуть отримати доступ до своїх рахунків через іноземну сім-картку. Нагадаємо, що європейські оператори, як і раніше надають громадянам безкоштовний роумінг — співгромадяни сплачуть за зв'язок за тарифами свого оператора.

Як повідомляє «Фінансовий клуб», деякі українські банки реалізували проєкт зміни фінансового номера телефону дистанційно. «Зараз за кордоном це дуже нагальне питання. І також можна зареєструватися, відкрити віртуальну картку і стати клієнтом банку з номером телефону, який не є українським — з-за кордону», — повідомила виконавча директорка «Альфа-Банку» Ольга Філіпенко.

За її словами, були питання, як змінити отримання паролів з СМС на повідомлення у Viber або на push-повідомлення. «На „пуши“ у нас була можливість змінити в застосунку, а на Viber — ні. Це було важливе питання. Ми багато отримували питань з цього приводу. Ми це також зробили», — додала вона.

«Зміна фінансового номера телефону — це актуальний сервіс. Ми це робимо через месенджер шляхом додаткової верифікації клієнта, — каже заступник голови правління „Банку Альянс“ Сергій Бочаров. — В нашому банку ми дозволили проводити ідентифікацію, верифікацію клієнтів, перепідписання документів у месенджерах. В цьому випадку номер телефону не потрібен, месенджер дозволяє це робити. Якщо є сумніви, використовуємо відеодзвінок».

Нагадаємо, що Польша дозволила українцям не змінювати резидентство (тобто, платити податки Україні), навіть якщо вони знаходяться на території цієї держави більше 183 днів, як це вимагає європейське законодавство. Звісно, йдеться про тих біженців, джерело доходів яких знаходиться не в Польщі.

Фото Pixabay

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