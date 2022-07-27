Українці отримуватимуть додатково від 6 до 19 тисяч гривень щомісяця: кого це стосується

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким встановлюються доплати Героям України та кавалерам орденів. Про це йдеться на офіційному сайті «Слуги народу».

Героям України та кавалерам орденів пропонують встановити щомісячну виплату від 1 до 3 мінімальних заробітних плат. Нині це від 6,5 до 19,5 тисяч гривень.



Щомісячна виплата грошової допомоги встановлюється:

- у розмірі 3 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (сьогодні — 19 500 грн);

- у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) (сьогодні — 13 000 грн);

- у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, — кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери) (сьогодні — 6 500 грн);

- у розмірах від 3-х до 1-ї (з розрахунку на місяць на сім'ю) мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).

У «Слузі народу» нагадали, що за період з 2014 по 2020 роки звання Героя України отримали 172 людини. Ще 30 людей нагороджено орденами «За мужність» та «Богдана Хмельницького».

Згідно з Вікіпедією, 508 людям присвоєно звання Герой України станом на 28 лютого 2022 року. З них 298 нагороджено за життя та 210 — посмертно.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє стягувати борги за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану з мешканців окупованих регіонів.

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