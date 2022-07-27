Німецький євродепутат закликає передати Україні конфісковані активи рф

Заарештовані у Євросоюзі російські державні активи мають бути передані Україні для виплати компенсацій та фінансування реконструкції.

Активи російських олігархів незаконного походження також можуть бути передані Україні, оскільки по суті також є державними активами рф. Про це заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер.

«Так, багато країн уже заарештували російські активи, але навіть там, де вони заарештовані, ще дуже велике, скажімо, поле для роботи. Далі, я сподіваюся, ми знайдемо правовий механізм для їх передачі для фінансування реконструкції України. Є два типи активів, перший — державні, і тут я вважаю, що проблем не буде, те, що належить державі та державним російським компаніям, усі ці гроші мають бути передані для виплати компенсацій Україні за ту шкоду, руйнування та злочини, які вчинила рф», — заявив політик.

Парламентарій запропонував у питанні активів олігархів підхід на кшталт того, як працювали з італійською мафією — нехай доводять походження цих грошей, чи вони легальні, чи вкрадені у російських платників податків.

«Це має також доводити російська держава, така собі зворотна процедура доведення. І якщо це нелегальні гроші, які означає також належать російській державі і в такому разі я сподіваюся, вони також можуть бути конфісковані. Правові спеціалісти мають зайнятися питанням, щоб не гаяти місяці часу», — підсумував Міхаель Галлер.

Раніше в парламенті Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи юридичний бік питання передачі Україні заарештованих активів рф заявив, що заарештовані російські кошти в банках Швейцарії, а також в інших країнах Заходу були заарештовані у злочинців, які перебувають під санкціями і повинні бути використані Україною.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter