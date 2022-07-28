Розпочалася сто п’ятдесят п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ мають оперативні успіхи на Донбасі і на Півдні України, але ворожі угруповання продовжують масовані обстріли територій, в т. ч. цивільного сектору. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема на Слов’янському напрямку, окупанти вели безуспішні штурмові дії у напрямках Довгеньке — Мазанівка та Пасіка — Долина, метою яких є пошук слабких місць в обороні наших підрозділів.

На Бахмутському напрямку ворог теж намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове — Бахмут та Миронівський — Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження — Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Але спроба просунутися у напрямках Володимирівка — Соледар та Стряпівка — Соледар виявилася провальною. Також українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське — Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

У той же час аналітики Інституту вивчення війни з Вашингтона (США) припускають, що наразі війська рф можуть, швидше за все, провести тільки дві значні наступальні операції в Україні. Перша — це захоплення Сіверська, а друга — спроба штурму Бахмута.

Сіверська операція може бути зосереджена на розгортанні наступу на Сіверськ Донецької області з напряму Верхньокам'янки та Білогорівки. На Бахмутському напрямі війська окупантів можуть наступати із районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ.

Російська армія виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках, але цих сил буде недостатньо, щоб підтримувати такий самий темп наступу на інших ділянках, — констатують аналітики.

Нагадаємо, напередодні українські військові підтвердили звільнення ще двох населених пунктів Херсонської області, що покращило тактичне становище наших угруповань.

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