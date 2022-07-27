Рашисти обстріляли готель у Бахмуті: під завалами є загиблі та поранені

У середу, 27 липня, російські загарбники обстріляли місто Бахмут у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, четверо отримали травми. Про це повідомили в обласному главку ДСНС.



Обстріл стався близько 7 ранку. Під удар потрапила двоповерхова будівля готелю. Вона частково зруйнована.

Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло одного загиблого, постраждало 4 людей. Роботи з розбору завалів продовжуються.

Нагадаємо, вже понад місяць окупанти намагаються наступати у районі Бахмута. Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмуту й продовжують бої на схід та південь від Бахмуту.

За даними Генштабу, сьогодні вночі супротивник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Стрілецькі бої точилися в районі населеного пункту Соледар.

Сьогодні вранці ворог також завдав трьох ракетних ударів по Торецьку та один по Авдіївці, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Торецьку ракети потрапили у приватний сектор та гаражі — обійшлося без постраждалих. В Авдіївці, крім ракети, росіяни тричі застосували артилерію, влучивши по центру міста та Авдіївський коксохім.

З ранку російські снаряди прилетіли до району Карлівської фільтрувальної станції та Орловки, уточнив Кириленко.

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту у Херсоні, який окупанти використовують для перекидання військ та техніки.

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