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«Будьте мудрими та готуйтеся до евакуації»: Верещук закликала громадян залишити Донецьку область, поки є можливість

10:03 28 липня 2022
Евакуація маломобільних громадян

На Донеччині тривають запеклі бої, які супроводжуються масштабним руйнуванням цивільної інфраструктури. Ворог свідомо відрізає людей від газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. На цьому акцентувала увагу віце-прем'єр-міністр, міністр реінгеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона закликала, не зволікаючи, перевозити місцевих мешканців до більш безпечних регіонів — особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних.

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Для цього вже створено штаб, розгортаються відповідні сили та засоби, приймати переселенців готуються області в центрі та на заході країни.

«Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити», — відзначила міністр.

Відзначимо, що нині окупанти всіма силами намагаються захопити Сіверськ і бодай взяти в облогу Бахмут.

Фото МВС України

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