Ворог знову обстріляв Дніпропетровську область: є жертва та поранені

Вранці у четвер, 28 липня, російсько-фашистська армія знову вдарила ракетами по Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Є загиблий та поранені.

Зокрема, окупанти накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду у Криворізькому районі.

«Цілеспрямовано потрапили по агропідприємству в Шестерні. Одна людина загинула, двоє поранено — вони у лікарні» , — розповів він.

За словами глави регіону, під час обстрілу сталася пожежа.

«На місці працюють пожежники. Масштаби руйнувань з'ясовуються», — додав Резніченко.

Нагадаємо, під обстріл російських загарбників також потрапили Зеленодольськ та Мала Костромка на Дніпропетровщині. Там пошкоджено житлові будинки та зачеплено водопровід та газопровід.

Раніше повідомлялося, що вранці 28 липня рашисти завдали ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. Дев'ять ракет було випущено по Чернігівській області. Частину з них збила ППО, зафіксовано попадання у районі селища міського типу Гончарівське.

Ракети запускали з території Білорусі. За даними Оперативного командування «Північ», з 5:23 до 6:29 з аеродрому Зябрівка біля Гомеля у бік України було запущено близько 25 ракет.

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