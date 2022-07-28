Через відсутність контролю на митниці бюджет втратив понад 100 млрд. Чи притягнуть до відповідальності Демченка?

Тимчасове скасування мита та ПДВ на імпорт товарів в Україну перетворилось на фінансову схему по виведенню понад 100 млрд гривень з України. Про це йдеться в статті УНІАН «Нові схеми під час війни. Як на митниці відмивають гроші на імпорті та скільки втрачає бюджет».

Як пояснює економічний експерт Олексій Кущ, відсутність податків на імпорт дозволяє не занижувати, а навпаки — завищувати вартість імпортного товару.

«Наприклад, ви купили капці на 50 млн доларів, але в контракті вказали ціну в 100 млн дол. Тобто 50 млн просто вивели за кордон, купивши валюту за фіксованим курсом 29,25 плюс 1% комісії і 2% єдиного податку». Так дешево ще ніколи «не мили», — говорить Кущ.

За розрахунками економіста, в такий спосіб з країни вивели щонайменше 100 мільярдів гривен (!). Те, скільки ж врешті недоотримав держбюджет, — мають встановити компетентні правоохоронні органи.

В публікації також зазначається, що окрім встановлення винних, ситуація на митниці вимагає в максимально короткі терміни визначити також об’єктивні механізми та інструменти митного оформлення пільгових категорій товарів, щоб чітко розуміти у який спосіб забезпечується контроль за наданням преференцій.

Вирішити проблему, за словами Куща, доволі просто — потрібно щомісяця проводити звірку статистичних даних нашої митниці та даних митниць країн-торгових партнерів, виявляючи розбіжності більш ніж на 0,1% від суми постачання. Начальників митниць із розбіжностями більш ніж у 0,1% - звільняти, прописуючи подібну вимогу у контрактах.

Водночас керівництво Держмитслужби поки не надало вичерпаних відповідей щодо поточної ситуації, й тим паче щодо координації роботи митниць, моніторингу митних оформлень товарів із застосуванням законодавчо встановлених звільнень від сплати податків, проведених перевірок і їх результатів, задіяння до контрольних заходів профільних структурних підрозділів служби, виявлення корупційних ознак при неправомірному наданні пільг при оподаткуванні та інших питань, що потребують з’ясування.

«Тому відповідальність, лежить на керівнику митниці В'ячеславі Демченко та заступнику, що курує зазначену сферу діяльності митниці», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше профільнй комітет Верховної ради вже визнав роботу митної служби незадовільною та рекомендував уряду «ухвалити відповідні кадрові рішення».

Зокрема, нардепи назвали роботу митниці незадовільною через проблеми в організації роботи з передачі на потреби Збройних сил конфіскованого майна, яке по праву наслідування перейшло у власність держави. Також нардепи звернули увагу на проблеми контролю над дотриманням правил переміщенням.



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