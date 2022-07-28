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Спорт

«Доки Олівія спить»: дружина Малиновського похвалилася пишним бюстом

19:48 28 липня 2022
Роксана Малиновська

Дружина футболіста «Аталанти» та збірної України Руслана Малиновського Роксана, якій ще перед вторгненням агресора довелося виправдовуватися за пост про «братство з росією», поділилася в Instagram пікантними знімками з Мальорки, де вона відпочивала разом дочкою Олівією.

«Доки Олівія спить, у мене є вільні дві години», — написала Роксана під знімками, позуючи на пляжі в окремому купальнику, який підкреслює її пишні груди.

«Виглядаєш чудово», «Красива українська мама», «Сексуальна», «Гарненька. Ще більше покращала. Все при тобі», — не приховують у коментарях свого захоплення підписники.

До речі, розмістила дружина футболіста й фото своєї малечі Олівії, якій у листопаді виповниться три рочки.

«А це для тих, хто сумує за моїм старим Instagram, де стільки радості, стільки кохання та посмішок. Зараз майже нічого не викладаю, здебільшого фотографую Оліву. Але сподіваюся, що скоро ми всі зможемо повернутися до звичного життя, як раніше», — написала Роксана.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Малиновського відкриває бізнес в Італії.

Фото Instagram

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