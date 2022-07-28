Організовував схеми вивозу українських дітей до рф: в Криму призначили чергового фейкового «міністра охорони здоров’я»

«Адміністрація» окупованого Криму, звідки за вказівкою росіян на тимчасово захоплені території України завозять чиновників різних рівнів, оголосила про «затвердження» чергового фейкового «міністра охорони здоров’я» Констянтина Скорупського. Він з осені 2021 року виконував обов’язки на відповідній посаді.

«До окупації Криму він працював лікарем санітарно-епідеміологічних станцій у Сімферополі та Судаку, а з 2014 року російські загарбники «призначили» його фейковим «начальником територіального відділу» відповідного «нагляду» у Феодосії, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Втім, у 2016 році, після низки корупційних пригод Скорупський перейшов на «практичне управління медициною» у ролі «головного лікаря» «Судацької міської лікарні», де скоро «відзначився» у скандалі з виселенням до гуртожитку тамтешніх лікарів із «відомчих квартир», які вони отримали від міської влади до окупації Криму.

Фактично саме Скорупський був співучасником такої оборудки міської «адміністрації», із наступною реалізацією вказаного житла для «потрібних людей». За це його понизили, але аферист з 2019 року почав робити «стрімку кар’єру» для російських загарбників. Вже в якості «виконувача обов’язків» міністра він наприкінці 2021 року міцно потрапив на гачок російських спецслужб за оборудки зі «страховими коштами» та «ресурсами федеральної цільової програми», а вже під час масштабної агресії він мав стати цапом-відбувайлом за «зрив строків реалізації національних проєктів».

Втім Скорупський у цій ситуації «прикрився» гіперактивністю у сфері «сприяння російській армії», організовував масове лікування військових агресора на «цивільних» об’єктах охорони здоров’я Криму. З квітня 2022 року почав активно експлуатувати тему «десантів кримських лікарів на Донбас». Ці напівфейкові «візити» медичних працівників, насамперед із місцевих лікарень Криму активно висвітлювалися пропагандою агресора".

За даними експертів Асоціації, Скорупський був очевидно залучений до «чорних» схем вивезення дітей із зони бойових дій до росії через окупований Крим:

«Все це відбувалось зі зміною їх анкетних даних у кримських лікарнях, щоб унеможливити їх подальший розшук родичами після „всиновлення російськими батьками“ або для використання як примусових донорів. 14 липня Скорупський був залучений до пропагандистського „візиту делегації фахівців охорони здоров’я Херсонської області“ до Криму, де анонімні фейкові „керівники“, частково узагалі без профільної освіти та навичок, нібито „мали перейняти кримський досвід“. Але скільки б пропаганда агресора не розповідала кримчанам про „потужну медицину півострова“, такий формат „лікування телебаченням“ ще нікому не надавав міцного здоров’я».

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