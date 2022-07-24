«Ще одна мразота»: окупанти привезли до Мелітополя севастопольського корупціонера

Днями російські окупанти оголосили у Мелітополі створення злочинного фейкового «уряду області», «керувати» яким було привезено колишнього заступника губернатора Вологодської області Антона Кольцова. Таку саме злочинну модель «розподілу влади» протиправно оголосили у Херсоні, а «представляти нових керівників» до Мелітополя злочинно прибув заступник керівника адміністрації держави-агресора Сергій Кірієнко.

«Надалі російська пропаганда повідомила про те, що Кірієнко нібито «ледь не потрапив під ракетний обстріл» на території Херсонської області. Сам Кольцов є давнім протеже Кірієнка, він до 2016 року займав посади у концерні «Северсталь Менеджмент» а у 2021 році «був включеним до кадрового резерву» кремля.

Разом із Кольцовим окупанти привезли до Мелітополя на злочинну роль «міністра молодіжної політики» Антона Тицького, тісно пов’язаного із Кримом, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму — Зокрема Тицький з шкільного віку був залученим до підривної діяльності «Російської громади Севастополя» та відповідних проросійських заходів.

З кінця січня 2014 року Тицький був задіяним російськими загарбниками у формуванні в Севастополі псевдо-громадських структур під гаслами «протидії Євромайдану» та після повної окупації Криму він став «радником» злочинного «голови Криму» Сергія Аксьонова. Вже влітку 2014 року Тицький був переведеним його кремлівськими кураторами на «партійну роботу» та став організатором фейкової «кримської республіканської організації» російської кишеньково-опозиційної партії «Родіна». До «влади» у Севастополі Тицький був заведеним у 2016 році фейковим «губернатором» Дмитром Овсянніковим та з того часу від підтримував не публічні, але прямі контакти із згаданим кремлівським функціонером Кірієнком.

Під час злочинного «керування» районом міста Тицький «оброс» фірмами, пов’язаними із торгівлею, такими як «Нефрит» з непоганим по севастопольським рамкам навіть «офіційним» обігом. Також Тицький, ще до «керівництва районом» займався з 2015 року відмиванням «бюджетних коштів» через «молодіжну організацію» «Бастіон», де також були задіяні севастопольські «функціонери» від «Єдиної росії» Сергій Будняк та Микола Чернов, які контролюють низку «фірм», спеціалізовані на спекуляціях із нерухомістю та торгівлі.

Втім, ніякі «особисті властивості» не змогли допомогти Тицькому «продовжити кар’єру» у Севастополі. У 2019 році за протекції згаданого Сергія Кірієнка він був «переведеним» з окупованого півострову до Москви, де став функціонером Федерального агентства у справах молоді («Росомолодь»).

Наразі, за словами експертів, нова «роль» Тицького означає боротьбу за участь в розграбуванні Мелітополя між різними кремлівськими угрупуваннями, які зокрема контролюють Сергія Аксьонова та нинішнього фейкового «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва, причетного до «вигнання» Тицького з міста у 2019 році.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одного члена фейкового уряду Луганська — маріонетку із Севастополя.



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