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Україна

Готувалися до «осінніх польових робіт»: у Полтавській області у місцевих жителів вилучили 11 «Z-танків» та дві БМП

16:02 28 липня 2022
танк

Українські правоохоронці зазначають, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну змінилося співвідношення різних видів злочинів.

Про це йдеться у документі прокуратури Полтавської області. Зокрема, в області рівень злочинності знизився на 35%. При цьому побільшало особливо тяжких злочинів. Це пов'язано з порушенням справ проти колаборантів.

У зв'язку з війною у населення з'явилося багато зброї.

Полтавські поліцейські з початку січня до кінця травня вилучили у мешканців області одинадцять танків, дві броньовані машини, вісім кулеметів, 54 гранати та іншу зброю.

«З незаконного обігу вилучено 158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручні гранатомети, 11 танків, 2 бойові броньовані машини, 222 одиниці боєприпасів, 54 гранати та майже 7 тисяч патронів», — йдеться у звіті Полтавської обласної прокуратури.

З 24 лютого на Полтавщині піротехніки ДСНС знешкодили 176 одиниць сучасних боєприпасів.

Це боєприпаси, які росіяни закладали на території Полтавщини, а також уламки ракет, які збили або прилітали в область.

Нагадаємо, у Києві в ході спецоперації співробітники СБУ нейтралізували угруповання, яке займалося нелегальним збутом зброї.

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