В Україні побільшала кількість онлайн-послуг для пенсіонерів: що можна зробити, не виходячи з дому

Через небезпеки воєнного часу в нашій країні розширюється кількість послуг, наданих пенсіонерам. Про це повідомили у Кабінеті Міністрів України.

Так, до «звичного» переліку додалися такі можливості:

перевірити відомості про трудову діяльність (Електронна трудова книжка);

перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та придбаний страховий стаж;

переглянути сформовані електронні листки непрацездатності;

заповнити «Анкету надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком»;

отримати довідки з перевірочним QR-кодом;

представити Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних у Реєстр (і) застрахованих осіб;

зробити прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;

подати звернення (пропозиція тощо).

Крім того, вражаючий внесок у безпеку українців похилого віку зробить і підписання президентом Володимиром Зеленським закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства».

Нагадаємо, що завдяки йому дата щорічної індексації (1 березня) зафіксована у законі, а не коригуватиметься щорічно вручну політиками.

Крім того, індексація відбуватиметься для всіх категорій пенсіонерів з урахуванням показників інфляції та зростання середньої зарплати (раніше частина категорій не підпадала під щорічну індексацію).

Також закон дозволяє достроково призначати пенсії, за півтора року до досягнення пенсійного віку, тим людям, які мають повний страховий стаж, і трудового договору з якими розірвано у зв'язку з скороченням штату чи ліквідацією підприємства.

До того ж пенсії матерям та батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, тепер призначатимуться також достроково.

«Цей закон про справедливість, тому що він поширює єдині правила індексації на всі пенсії», — наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Раніше стало відомо, на які пенсійні преференції можуть розраховувати бійці територіальної оборони.

318

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter