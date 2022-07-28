Під Дніпром затримали п'яного полковника СБУ: вчинив скандал та погрожував застосувати автомат (відео)
На Дніпропетровщині поліцейські затримали п'яного полковника управління СБУ. Відео затримання співробітника спецслужби у Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова опублікували у соцмережах.
Сталося це 24 липня поблизу Верхньодніпровська. Чоловік був з дружиною, обидва у нетверезому стані. Пара довго сперечалася з поліцейськими, а коли ті не пішли на компроміс, полковник сів у автомобіль та поїхав, покинувши дружину.
Поліцейські його все ж таки затримали і доставили до Дніпра.
У його крові виявили 1,61 проміле алкоголю.
Раніше у Києві п'яний поліцейський створив аварійну ситуацію на дорозі, а потім пострілами з пістолета поранив двох людей.774
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