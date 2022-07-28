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Україна

Окупанти вдарили по мирній 5-поверхівці у Торецьку: загинули двоє людей

17:13 28 липня 2022
Постраждала будівля

Після серії масованих обстрілів території України в четвер, 28 липня, російські загарбники завдали удару і по 5-поверховому житловому будинку в Торецьку Донецької області, внаслідок чого загинули 2 особи. Про це повідомили у ДСНС .

«Вранці внаслідок обстрілу міста Торецьк у Донецькій області було частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення… пошукових робіт… виявлено та вилучено тіла 2-х загиблих (чоловіки) та жінки)», — інформують рятувальники.

Також повідомляється, що ще трьох людей (двох чоловіків та жінку) вдалося врятувати.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили активізацію ракетних ударів ворога у День державності України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав їх істерикою та своєрідною спробою «привітати» нашу країну з Днем державності .

А віце-прем'єр-міністр, міністр реінгеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донбасу, що опинився в епіцентрі, негайно покинути свої будинки .

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