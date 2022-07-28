«Ru-істерика» з «болота»: у Зеленського пояснили активізацію ракетних ударів ворога на День державності України

Активізація російських обстрілів українських міст — це істерика та своєрідна спроба «привітати» нашу країну з Днем державності. Так вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



У ті далекі часи, коли Київ уже став культурною столицею, Москва була болотом, яким і залишилася, написав він у своєму Twitter.



«Сьогодні Україна відзначає День Державності та День Хрещення Київської Русі. Сьогодні ж по наших містах було випущено два десятки ракет. Ru-істерика? Росіяни можуть вкрасти холодильники, але не нашу історію. Коли Київ був культурною столицею, Москва була болотом. Як залишається ним і зараз», — йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня рашисти обстріляли Миколаївську, Харківську, Дніпропетровську області. Є вбиті та поранені, зруйновані об'єкти інфраструктури.



Ракетами з території Білорусі завдано ударів по Київській та Чернігівській областях.



Президент Володимир Зеленський, вітаючи співгромадян зі святом, заявив, що жодні дії російських окупантів не можуть вплинути на рішучість українців будувати свою державу.

«Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна — самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди», — наголосив Зеленський.

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