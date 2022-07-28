Смертельна ДТП за участю 5 автомобілів у Запоріжжі: двоє людей загинуло, п'ять травмовано (фото)

У четвер, 28 липня, у Запоріжжі сталася ДТП, в якій двоє людей загинули та 5 отримали травми. Про аварію повідомили в обласному главку ДСНС.

Повідомляється, що близько першої години дня 30-річний водій автомобіля BMW, рухаючись Європейською вулицею, врізався в п'ять припаркованих автомобілів, які знесли групу людей на узбіччі.

Одного з чоловіків притиснуло понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники його деблокували та передали медикам. Усіх травмованих госпіталізували каретами швидкої допомоги до реанімаційного відділення міської лікарні.

У поліції Запорізької області повідомили, що внаслідок аварії один пішохід загинув на місці пригоди, один помер у лікарні.

Ще п'ятьох осіб віком від 25 до 50 років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

За даними експертизи, водій-винуватець ДТП тверезий. Він затриманий.

Нагадаємо, днями ДТП зі смертельним наслідком сталася у Вінницькій області. Тоді загинули двоє людей.

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