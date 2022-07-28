Передавала ворогові місця дислокації частин ЗСУ: на Харківщині зрадниця отримала 15 років в'язниці за держзраду

Мешканку Харківщини за держзраду засудили до 15 років в'язниці. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що суд визнав мешканку села Височинівка Чугуївського району винною у державній зраді.

Жінці призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала збирання відомостей про дислокацію українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала відомості через соціальні мережі, зокрема заборонені в Україні, представникам росії, а також «ДНР» та «ЛНР».

Зрадницю затримали у квітні 2022 року.

Нагадаємо, у Вінниці винесли вирок місцевому жителю, через якого російські ракети потрапили до місцевої телевежі.

У Києві судили за держзраду приватного нотаріуса, уродженця Горлівки Донецької області, який повідомляв рашистам, куди слід бити у столиці ракетами.



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