«Якого х… вони панькаються з тим Маріуполем, Харковом?»: винесли вирок вінничанину, через якого ракети рф поцілили у місцеву телевежу

Вінницький міський суд визнав охоронця місцевого магазину винним у державній зраді. Про це стало відомо з вироку суду.

Із матеріалів справи відомо, що чоловік через ідеологічні мотиви встановив зв`язок із колишнім військовослужбовцем ЗС рф і заявив, що хоче допомагати країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. Використовуючи заздалегідь Telegram, представник росії поставив завдання моніторити переміщення та концентрацію ЗСУ, з’ясувати засоби та способи інформування населення України про перебіг воєнних дій у країні.

«1 березня 2022 року, будучи обізнаним із місцями дислокації та оборонними позиціями ЗСУ, о 15 годині 31 хвилині обвинувачений записав та направив представнику росії аудіоповідомлення про необхідність артилерійських ударів підрозділами ЗС рф по Маріуполю та Харкову для завдання максимальних втрат підрозділам ЗСУ та цивільному населенню. Того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання у м. Вінниця, чоловік записав та направив представнику окупантів аудіоповідомлення зі своїми порадами та вказівками про нагальну необхідність нанесення ракетного удару по телевізійній вежі з метою подальшої передачі даної інформації до ФСБ. Мовляв, це спричинить паніку серед населення України і нанесе значну шкоду інформаційній безпеці та обороноздатності України. А оголошену в Україні мобілізацію він тоді вважав шкідливою та непотрібною, оскільки це лише розтягувало у часі процес захоплення України збройними силами рф».

Відомо, що під час судового засідання вінничанин вину визнав та розкаявся. Він розповів, що був у 2015 році у рф на заробітках, там мешкав і його товариш, який колись служив у ЗС рф. Свідок у справі — офіцер військової частини 3008 розповів на суді, що 16 березня у телевежу у Вінниці влучило дві ракети, обійшлось без жертв, але були руйнування.

До слова, заслухали присутні у залі голосові повідомлення обвинуваченого, які він надсилав через Telegram. Наводимо їхній зміст: «…я воопще нах… не понімаю, якого х. вони панькаються з тим Маріуполем, Харковом? Ну, їб… відстроїться потом вся ця інфраструктура, ти дивись, що роблять, ракети випускають? Там же ж саме основне кодло це, бендеровське…» Голосове повідомлення о 18:32: «Братан, може, в тебе які є зв`язки з серйозними людьми, скинь це оповєщєніє моє, нехай нах… й в… буть вишку, щоб не віщали ці канали… скинь комусь… пускай оні передадуть дальше на вашу службу безопасності, надо прекратить телевещаніє, іменно етіх каналов внутрєнніх украінскіх, бо тут реально всьо перекручівают. Ти ж, братан, сам понімаєш, щас ето телевідєніє — ето враг протів рф…». «Я же живу на Україні, ти понімаєш, я за цим ходом собитій дивлюся, вот еті канали „СТБ“, „Інтер“, „1+1“, „ІСТV“, і як вони віщают… як вони людей настраюють, зомбірують, понімаєш, і люди збираються і йдуть на мобілізацію. Їм показують, що перелом аху… й в сторону української армії, а на самом дєлє це не так. Вони підписують документи, а потом назад вже немає як, коли попадають на передову, бо вже куда назад? Тебе розстріляють. Понімаєш? Давно надо било вишку в`ї…ть. Передай ето сообщеніє тим, кого ти знаєш, пускай прислушаются. Я ж тут живу, я ж в курсе дела, мнє лучше знать настроєніє людей после етіх каналов».

За свої дії чоловік відбуватиме 5 років ув’язнення.

А в Києві Шевченківський районний суд засудив за державну зраду приватного нотаріуса, уродженця Горлівки Донецької області. Той повідомляв рашистам, куди треба бити в Києві ракетами.

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