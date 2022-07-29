Ідеологів «денацифікації» України оголосили у міжнародний розшук

СБУ, співробітники якої нещодавно затримали керівника служби охорони народного депутата, якого підозрюють у держзраді, завершила досудове розслідування щодо ідеолога «денацифікації» України та російського політтехнолога, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на нашу державу.

Як повідомляють в Службі безпеки України, слідчі зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності автора книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» Армена Гаспаряна, а також політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева. Їх оголошено в міжнародний розшук.

Зокрема, у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну. Саме він поширив термін «денацифікація» в росії і почав вживати його відносно України. А Сєргєйцев — автор антиукраїнських публікацій, якими він просував ідеї щодо неспроможності подальшого існування України, а також про ніби то неповноцінність та другосортність української нації, про необхідність її знищення.

«Гаспарян та Сєргєйцев підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 442 (геноцид)», — додали в СБУ.

Нагадаємо, що українські правоохоронці заочно повідомили підозру у державній зраді політтехнологові Віктору Погребинському.

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