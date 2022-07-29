Реінкарнація Мерилін Монро: виконавиця головної ролі Ана де Армас вразила всіх подібністю до легендарної актриси

Американська стрімінгова компанія Netflix виклала в мережі перший трейлер фільму «Блондинка», який західні ЗМІ називають однією з найочікуваніших кінопрем'єр другої половини 2022 року. Біографічна драма знята за однойменним романом Джойс Керол Оутс, який присвячено легендарній зірці Голлівуду Мерилін Монро. Її роль виконала зірка детектива «Ножі наголо» та 25-ї частини бондіани «007: Не час помирати» Ана де Армас.

Ті, хто встиг подивитися трейлер, зізнаються, що їх вразила схожість 34-річної уродженки Куби з Монро. «Мерілін не існує. Коли я виходжу з моєї гримерки, я Норма Джин. І я залишаюся їй навіть коли камера працює. Мерилін Монро існує лише на екрані», — каже у трейлері Ана де Армас.

У кліпі звучить пісня Diamonds Area Girl's Best Friend («Найкращі друзі дівчини це діаманти»), яку Мерилін виконувала у фільмі 1953 «Джентльмени віддають перевагу білявкам».

Режисер фільму Ендрю Домінік не приховує, що зняв провокаційну версію Монро. Він пояснює це тим, що і в книзі Оутс є художня вигадка. Він спробував показати, як кіноіндустрія ламає особистість будь-якої актриси, намагається придушити її індивідуальність.

Це призводить до того, що у головній героїні живуть дві жінки — Норма Джин (справжнє ім'я кінозірки) та Мерилін Монро.

У фільмі чимало постільних сцен, тому в США йому присвоєно вікове обмеження. Він дозволений до перегляду глядачам віком від 17 років.

Боббі Каннавале та Ана де Армас у фільмі "Блондинка"

Партнерами Ани де Армас стали володар премії «Оскар» Едріан Броуді та Боббі Каннавале. Боббі зіграв знаменитого бейсболіста Джо Ді Маджіо, а Едріан — відомого драматурга Артура Міллера. Обидва були одружені з Мерилін Монро.

Едріан Броуді у ролі Артура Міллера та Ана де Армас у ролі Мерілін Монро

Прем'єру «Блондинки» на Netflix заплановано на 28 вересня. Перед цим картину покажуть на міжнародному Венеціанському кінофестивалі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкасовішим фільмом 2022 року став бойовик із Томом Крузом «Топ Ган: Маверік». Він зібрав уже 1 мільярд 288 мільйонів доларів у світовому прокаті.

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