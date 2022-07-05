Названо дату світової прем'єри «Ножи наголо 2» з Деніелом Крейгом

Днями стало відомо, коли відбудеться світова прем'єра фільму «Ножи наголо 2» (в інтернеті відомий також як «Дістати ножі 2») із Деніелом Крейгом у головній ролі. Перша частина припала до душі мільйонам глядачів у всьому світі у 2019 році. За бюджету 40 мільйонів доларів картина Раяна Джонсона зібрала у прокаті 311 мільйонів доларів.

Крейг, якого всі знають як Джеймса Бонда, зумів позбавитися іміджу супершпигуна і зіграти трохи дивного, але по-своєму привабливого приватного детектива Бенуа Бланка. У першій частині компанію йому склали Ана де Армас, Джеймі Лі Кертіс, Кріс Еванс, Дон Джонсон, Крістофер Пламмер.

Раян Джонсон зумів створити оригінальний твір, дотримуючись законів і традицій класичного детективу а-ля Агата Крісті.

Права на першу частину належали кінокомпанії Lionsgate. Стрімінгова компанія Netflix викупила у неї права на дві частини за 450 мільйонів доларів. Роботу з них доручили Джонсону.

У другій частині Крейг знову постатиме перед глядачами в образі Бенуа Бланка. Цього разу його партнерами будуть Кейт Гадсон, Едвард Нортон, Ітан Хоук, Дейв Батіста, Жанель Моне, Леслі Одом-молодший та інші.

Ті, хто бажає побачити другу частину, звичайно, знали, що її зйомки завершилися ще в серпні 2021 року. А от коли відбудеться прем'єра картини, досі не повідомляли. Нарешті, Netflix оголосила, що перший перегляд фільму пройде в рамках міжнародного кінофестивалю в Торонто. Він запланований на період з 8 по 18 вересня. До речі, прем'єра першої частини також відбулася у Торонто.

І ось вам перша загадка від Раяна Джонсона. В оригіналі фільм називається Glass Onion: A Knives Out Mystery. Це можна перекласти як «Скляна цибулина: Таємниця ножів наголо». З другою частиною назви все зрозуміло. А ось перша, можливо, відсилає до пісні Glass Onion у виконанні легендарних The Beatles. Вона, своєю чергою, містить у кожному куплеті натяки на інші пісні четвірки Ліверпуля. То що це означає? Раян Джонсон зашифрував у назві фільму сюжетну лінію, пов'язану з «бітлами»? Чи це натяк на те, що глядачам доведеться знімати шар за шаром «цибулини», щоб дістатися розгадки?

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що бойовик «Топ Ган: Маверік» з Томом Крузом зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів і став найкасовішим у кар'єрі 60-річного актора.

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