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Україна

ЗСУ відбили штурм Авдіївки та наступ рашистів на Бахмутському напрямку, — Генштаб

18:45 29 липня 2022
Бійці ЗСУ

Українські воїни відбили спроби росіян наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог зазнав втрат та відійшов.

Також було відбито ворожі штурмові та наступальні дії на Бахмутському напрямку (у напрямку Вершини та Семигір’я). Наразі противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів розвідку боєм у напрямках Водяного та Пісків, але зазнав втрат та відійшов.

На інших напрямках ворог продовжує завдавати ударів по населенним пунктам та позиціям ЗСУ.

А у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха повідомили, що бійці разом з 24-м окремим штурмовим батальйоном «АЙДАР» звільнили та остаточно зачистили від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що 29 липня окупанти вдарили по одному з районів Миколаєва касетними снарядами. Повідомлялося про п'ятьох загиблих та сімох поранених мирних мешкаців.

Фото Генштаба ЗСУ

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